Исследование показало рост спроса на пилотов в России за два года

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Почти в четыре раза за два года вырос спрос на пилотов в России, это может быть связано с оживлением экономики и активным развитием малой авиации, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата. Анализ показал, что наибольший спрос на конец октября 2018 года, как и в предыдущие периоды наблюдений, приходился на специалистов высшего уровня квалификации.
"Высокий спрос на пилотов воздушных судов – доля вакансий выросла с 1,8% в 2016 году до 6,7% в 2018 году", - отметили во ВНИИ труда по результатам анализа.
В институте также отметили дефицит кондукторов общественного транспорта, проводников железнодорожных вагонов, бортпроводников и стюардов.
"Возросший спрос может быть связан с комплексом причин. Одна из них – активное развитие малой авиации, которая сейчас широко используется и в сельском хозяйстве, и в медицине, и при чрезвычайных ситуациях, например для при тушении пожаров", - прокомментировали возросший спрос на пилотов в институте.
Кроме того, говорится в пояснении, развиваются не только пассажирские, но и грузовые авиаперевозки. Это способствует появлению дополнительных вакансий.
Но повышение спроса происходит и в других отраслях, что в целом связано с оживлением в экономике, работодатели начинают открывать новые вакансии, принимать сотрудников, считают во ВНИИ труда.
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