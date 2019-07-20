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РИА Новости

Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком

03:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Соответствующий документ глава государства подписал в пятницу по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре.
Ярослав Годунок
11 июля, 02:25
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов - ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян в фейсбуке.
По его мнению, данная сумма занижена втрое, в связи с чем украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток. Кроме того, министр указал, что реализовать поручения Зеленского за период, прописанный в указе, невозможно.
"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!" - заключил чиновник.
Ранее Омелян раскритиковал Зеленского за использование русского языка. "Возмущение" министра вызвала речь украинского президента на форуме интернет-деятелей iForum 2019. По его мнению, чиновникам и особенно главе государства на Украине "не пристало" разговаривать на русском.
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Ситуация на УкраинеВладимир ОмелянВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
А сам Омелян кто в этом "цирке"? Уборщик арены или вахтер?...
20 июля, 05:34
beta-k
2650000
Зеленский директор цирка, имеет право говорить что хочет, а клоуны должны развлекать народ.
20 июля, 06:41
Моджахед Иванович
1430003
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