Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Соответствующий документ глава государства подписал в пятницу по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре.

"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов - ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян в фейсбуке

По его мнению, данная сумма занижена втрое, в связи с чем украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток. Кроме того, министр указал, что реализовать поручения Зеленского за период, прописанный в указе, невозможно.

"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!" - заключил чиновник.