Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек

ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Число жертв взрыва на газоперерабатывающем заводе, произошедшего в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, достигло 10 человек, еще пять числятся пропавшими без вести, 19 пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел в пятницу в 17.50 по местному времени (12.50 мск) на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься. По предварительным данным, взрыв и возгорание произошли на одной из воздухоразделительных установок завода. Взрыв не затронул основную зону, где расположены контейнеры с опасными веществами. Работа завода полностью остановлена. Взрывной волной выбило стекла в зданиях, расположенных в радиусе 3 километров от места взрыва, в некоторых зданиях выбиты двери, многочисленные автомобили, стоявшие на улице, искорежены.