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РИА Новости
Война в Сирии

США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа

02:14
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Представители США не планируют принимать участие в переговорах по Сирии, которые состоятся в начале августа в Казахстане, заявил РИА Новости представитель госдепа в пятницу.
"Переговорная группа по Сирии в Астане (ныне Нур-Султан - ред.), которая встретится в начале августа, не может рассматриваться в качестве альтернативы (переговорам в) Женеве, и США не будут участвовать в ней в какой-либо форме", - сообщил представитель ведомства.
Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило в пятницу, что очередная встреча по Сирии состоится в столице республики 1-2 августа. Ранее в июле замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что встреча в астанинском формате по Сирии пройдет 1 и 2 августа в Нур-Султане. Он также отметил, что впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели.
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Война в СирииСирияСШАКазахстан
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