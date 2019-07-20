США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Представители США не планируют принимать участие в переговорах по Сирии, которые состоятся в начале августа в Казахстане, заявил РИА Новости представитель госдепа в пятницу.

"Переговорная группа по Сирии в Астане (ныне Нур-Султан - ред.), которая встретится в начале августа, не может рассматриваться в качестве альтернативы (переговорам в) Женеве, и США не будут участвовать в ней в какой-либо форме", - сообщил представитель ведомства.

Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило в пятницу, что очередная встреча по Сирии состоится в столице республики 1-2 августа. Ранее в июле замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что встреча в астанинском формате по Сирии пройдет 1 и 2 августа в Нур-Султане. Он также отметил, что впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели.