Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину

"Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину - только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства", - подчеркнули в офисе президента Украины в ответе на запрос издания LIGA.net в субботу.