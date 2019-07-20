Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не имеет полномочий представлять Украину на международной арене.
Медведчук в среду представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, который, в частности, включает автономный статус региона. Украинский политик высказался за прямой диалог Киева, Донецка, Луганска и Москвы для разрешения конфликта.
"Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину - только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства", - подчеркнули в офисе президента Украины в ответе на запрос издания LIGA.net в субботу.
В офисе Зеленского отметили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины.
"Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Медведчука - ред.)", – добавили в офисе президента Украины.