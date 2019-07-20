Мы все умрём. Перепрограммирование мозга

Новейшие технологии позволяют напрямую соединять мозг и компьютер с помощью нейроинтерфесов. Эти устройства могут как считывать активность нервных клеток, так и управлять их деятельностью с помощью электрических сигналов. В основном нейроинтерфесы надевают, как шлем или шапку, но для большей точности провода и электроды можно вживлять прямо в кору головного мозга. Сегодня такие нейроимпланты используют для помощи людям с заболеваниями нервной или двигательной системы, а возможности их применения в будущем почти безграничны. Подробнее об этом мы рассказывали в одном из эпизодов сериала "Чипизация, киборгизация, нейроимпланты" нашего подкаста "Истории.doc".
Но для установки инвазивных нейроинтерфейсов приходится сначала проводить операцию на открытом мозге, а потом постоянно раздражать его посторонней электромагнитной активностью. Поэтому учёные ищут другие, более щадящие методы воздействия на нейроны. Несколько способов уже открыли – но для них нужно генетически модифицировать клетки мозга.
В новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" врач лучевой диагностики и редактор портала Neuronovosti.ru Анна Хоружая рассказала, как и зачем переписывают генетический код нервных клеток, чем можно воздействовать на изменённые нейроны и на ком (или на чём) тестируют новые способы управления мозгом.
Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Анна Хоружая
Монтаж Андрея Темнова
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