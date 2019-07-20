Мы все умрём. Перепрограммирование мозга

Но для установки инвазивных нейроинтерфейсов приходится сначала проводить операцию на открытом мозге, а потом постоянно раздражать его посторонней электромагнитной активностью. Поэтому учёные ищут другие, более щадящие методы воздействия на нейроны. Несколько способов уже открыли – но для них нужно генетически модифицировать клетки мозга.

В новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" врач лучевой диагностики и редактор портала Neuronovosti.ru Анна Хоружая рассказала, как и зачем переписывают генетический код нервных клеток, чем можно воздействовать на изменённые нейроны и на ком (или на чём) тестируют новые способы управления мозгом.