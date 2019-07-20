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РИА Новости
Туризм

В США отель предлагает туристам терапевтические сеансы объятий с коровами

Вчера, 22:40
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© Depositphotos / budabarЖенщина-фермер
Женщина-фермер
© Depositphotos / budabar
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Фермерский отель на западе американского штата Нью-Йорк предлагает постояльцам дополнительную услугу - терапевтические сеансы объятий с коровами для улучшения настроения и самочувствия, сообщает Daily Mail.
За 75 долларов гости могут заказать часовой сеанс общения с животными, во время которого они могут обнимать двух коров – Бонни и Беллу, чистить их, а также познакомиться с лошадьми, живущим на ферме. Такое времяпровождение улучшает настроение и выводит из депрессивного состояния, утверждают хозяева гостиницы.
При этом постояльцам не разрешено гладить коров и лошадей против воли животных. Объятия должны быть непременно взаимными.
Общение с животными назначается на время, которое не мешает естественному ритму жизни обитателей фермы. Сеансы могут проводиться не более двух раз в день и не чаще четырех раз в неделю.
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