В США отель предлагает туристам терапевтические сеансы объятий с коровами

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Фермерский отель на западе американского штата Нью-Йорк предлагает постояльцам дополнительную услугу - терапевтические сеансы объятий с коровами для улучшения настроения и самочувствия, Фермерский отель на западе американского штата Нью-Йорк предлагает постояльцам дополнительную услугу - терапевтические сеансы объятий с коровами для улучшения настроения и самочувствия, сообщает Daily Mail.

За 75 долларов гости могут заказать часовой сеанс общения с животными, во время которого они могут обнимать двух коров – Бонни и Беллу, чистить их, а также познакомиться с лошадьми, живущим на ферме. Такое времяпровождение улучшает настроение и выводит из депрессивного состояния, утверждают хозяева гостиницы.

При этом постояльцам не разрешено гладить коров и лошадей против воли животных. Объятия должны быть непременно взаимными.