Путин усомнился, что Скрипаль мог предоставить информацию СМИ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сомневается, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог предоставить какую-либо информацию СМИ.

"Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

В марте прошлого года в британском городе Солсбери нашли отравленными бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне обвинили в причастности к случившемуся Россию, не представив доказательств. Москва категорически отвергла все обвинения.

Российская сторона неоднократно выражала готовность провести совместное расследование инцидента, однако Британия не откликнулась на предложение и отказала в доступе к Скрипалям.

МИД России уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности Москвы.