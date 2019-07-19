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РИА Новости

Путин усомнился, что Скрипаль мог предоставить информацию СМИ

Вчера, 23:13
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сомневается, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог предоставить какую-либо информацию СМИ.
"Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
В марте прошлого года в британском городе Солсбери нашли отравленными бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне обвинили в причастности к случившемуся Россию, не представив доказательств. Москва категорически отвергла все обвинения.
Российская сторона неоднократно выражала готовность провести совместное расследование инцидента, однако Британия не откликнулась на предложение и отказала в доступе к Скрипалям.
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Сама Юлия Скрипаль заявляла, что хотела бы вернуться в Россию.
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