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РИА Новости

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Вчера, 22:26
20855
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю... Если бы хотели отравить, отравили бы", — отметил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в рамках фильма "Битва за Украину".

Он напомнил, что Скрипаль фактически находится в руках британцев, поэтому они могут делать с ним, что захотят.
"Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был", — предположил российский президент.
Он отметил, что не знает, где в настоящее время находится Скрипаль.
"Он же шпион, он все время прячется", — сказал Путин.
Президент усомнился в том, что экс-сотрудник ГРУ мог предоставить какую-либо информацию СМИ.
"Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация", — добавил глава государства.
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В марте прошлого года в британском городе Солсбери нашли отравленными бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне обвинили в причастности к случившемуся Россию, не представив доказательств. Москва категорически отвергла все обвинения.
Российская сторона неоднократно выражала готовность провести совместное расследование инцидента, однако Британия не откликнулась на предложение и отказала в доступе к Скрипалям.
МИД России уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности Москвы.
Сама Юлия Скрипаль заявляла, что хотела бы вернуться в Россию.
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Дело об отравлении СкрипалейВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Путин конечно знает лучше всех, кто отравил Скрипаля....)))
20 июля, 00:07
российский военный
15901012
Конечно не британские спецслужбы,это Петров и Боширов,трудно понять что этим высказыванием сказал темнейший
20 июля, 00:15
Анна Корн
23100010
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