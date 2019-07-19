Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю... Если бы хотели отравить, отравили бы", — отметил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в рамках фильма "Битва за Украину".

Он напомнил, что Скрипаль фактически находится в руках британцев, поэтому они могут делать с ним, что захотят.

"Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был", — предположил российский президент.

Он отметил, что не знает, где в настоящее время находится Скрипаль.

"Он же шпион, он все время прячется", — сказал Путин.

Президент усомнился в том, что экс-сотрудник ГРУ мог предоставить какую-либо информацию СМИ.

"Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация", — добавил глава государства.

В марте прошлого года в британском городе Солсбери нашли отравленными бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне обвинили в причастности к случившемуся Россию, не представив доказательств. Москва категорически отвергла все обвинения.

Российская сторона неоднократно выражала готовность провести совместное расследование инцидента, однако Британия не откликнулась на предложение и отказала в доступе к Скрипалям.

МИД России уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности Москвы.