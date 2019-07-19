Рязанский Агробиотехнопарк позволит совершить прорыв в АПК, заявил Любимов

РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Первый в России Агробиотехнопарк, который открылся в Рязанской области, позволит совершить прорыв в сельскохозяйственном производстве, заявил на церемонии открытия губернатор региона Николай Любимов.

Церемония открытия Агробиотехнопарка прошла 19 июля в рамках сельскохозяйственного форума "День поля Рязанской области-2019".

Главная цель Агробиотехнопарка, созданного на базе Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, – трансфер научных исследований и разработок в российское сельскохозяйственное производство.

"Президентом России Владимиром Путиным поставлены серьезные задачи по укреплению агропромышленного комплекса. И большие возможности для этого открывает реализация национальных проектов. Мы стремимся в них максимально участвовать. Сегодня в регионе активно работают над тем, чтобы в рамках нацпроекта "Наука", здесь, в селе Подвязье, был создан первый в стране Агробиотехнопарк. У региона есть хорошая научная база, современные, перспективные предприятия, грамотные специалисты. А главное – стремление к эффективной и качественной работе", - сказал Николай Любимов.

Губернатор поблагодарил за внимание к Рязанской области федеральные министерства, Совет Федерации РФ, Научный агроинженерный центр ВИМ и другие ведущие организации, с которыми налажено активное сотрудничество.

Планируется, что на территории парка появятся объекты промышленного производства, модульные фермы и хозяйства, в том числе цифровая молочная ферма и "умные" теплицы, лабораторные комплексы, сертификационный центр, опытные полигоны для проведения испытаний техники.

"Проект Агробиотехнопарка очень важен для Рязанской области. Создание кластера позволит совершить прорыв в сельскохозяйственном производстве. На базе парка будут проводиться передовые российские исследования и разработки: мы будем развивать новые технологии в растениеводстве, молочном животноводстве. Впоследствии они будут тиражироваться на всю страну. Это большая комплексная работа", - сказал Любимов.

Как отмечают областные власти, кластер позволит создать дополнительные стимулы для развития сельских территорий Рязанской области, появления новых рабочих мест, повышения качества жизни людей. Работа будущего Агробиотехнопарка будет вестись на основе тесного взаимодействия разных сторон: научно-исследовательского сектора, индустриальных предприятий и органов государственной власти.

Присутствовавший на открытии директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Багиров от имени министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова поблагодарил правительство Рязанской области за проявленную инициативу и готовность стать пилотным регионом в реализации такого важного проекта.

"Это знаковое событие. Уверен, что именно на Рязанской земле нам удастся совместно с руководством региона, Министерства сельского хозяйства РФ, агробизнесом создать самый удачный Агробиотехнопарк", - сказал Багиров.

По его словам, сегодня уделяется самое серьезное внимание развитию аграрного сектора, трансформации научных знаний в практику, в реальные технологии, что и будет осуществляться на этой рязанской площадке с участием ведущих научных центров России.

Еще один участник церемонии открытия, член президиума РАН, академик Юрий Лачуга выразил уверенность, что работа Рязанского агробиотехнопарка позволит выполнить поручения и стратегические задачи президента РФ.

"Россия должна стать твердо экспортной державой. К 2024 году мы должны экспортировать только сельскохозяйственной продукции на сумму 45 миллиарда долларов, производить не менее 32 миллионов тонн пшеницы. Это вполне по силам нашим регионам. В Рязанской области возделываются прекрасные сорта зерновых культур. Нужно продолжать завоевывать зарубежные рынки, увеличивая качество отечественной продукции", – отметил Лачуга.

Также в пятницу было подписано соглашение о сотрудничестве Рязанской области с Агроинженерным центром Российской академии наук ВИМ и Московским университетом пищевых технологий и управления им. Разумовского по развитию в регионе Агробиотехнопарка. Подписи на документе поставили губернатор Николай Любимов, ректор Московского государственного университета пищевых технологий и управления им. Разумовского Валентина Иванова и директор Федерального научного агроинженерного центра ВИМ Андрей Измайлов.

"Мы надеемся, что много образовательных учреждений, исследовательских, научных центров будут сотрудничать с нами в рамках Агробиотехнопарка здесь, на рязанской земле, и мы достигнем действительно замечательных успехов", - заявил Любимов.

По словам главы региона, наряду с крупнейшими федеральными организациями в работе площадки будут также задействованы ведущие высшие образовательные учреждения региона, в том числе РГАТУ и РГРТУ.

В ходе общения с журналистами губернатор отметил, что проект по созданию Агробиотехнопарка реализуется в рамках национального проекта "Наука", и это позволяет региону в целом включиться во все 12 нацпроектов страны.