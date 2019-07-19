Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T21:33Z
https://ria.ru/20190719/1556714434.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В США уроженца Казахстана обвинили в работе снайпером в ИГ*

Вчера, 21:33
338
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Выходец из Казахстана и гражданин США Руслан Асаинов обвиняется в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, сообщило министерство юстиции США.
Как сказано в релизе ведомства, Асаинов воевал в Сирии на стороне ИГ* пять лет. Его взяли в плен союзные США "Сирийские демократические силы" и передали американским властям. Он был доставлен в США в четверг и должен предстать на предварительном заседании суда в пятницу.
Минюст утверждает, что Асаинов был в ИГ* снайпером, а затем тренировал боевиков. Со временем он сделал карьеру в террористической организации и стал ответственным за тренировки с оружием. Он даже получил титул "эмира".
Кроме того, Асаинов обвиняется в том, что пытался завербовать в ИГ* еще одного гражданина США, который оказался информатором нью-йоркской полиции. В материалах дела говорится, что Асаинов хвастался информатору: "Мы наихудшая террористическая группировка в мире за всю историю".
Спецоперация ФСБ
27 мая, 08:00
Из гастарбайтера — в джихадиста. Как в Москве вербовали в террористы
Помощник генпрокурора США Джон Демерс воспользовался случаем, чтобы вновь призвать союзников США поучаствовать в репатриации и судах над бывшими боевиками ИГ*. США не раз заявляли, что "Сирийские демократические силы" не располагают возможностями для содержания множества иностранных боевиков, которые оказались у них в плену после разгрома ИГ* на востоке Сирии.
По статье "поддержка террористической организации" Асаинову, которому сейчас 43 года, грозит до 20 лет тюрьмы.
*Запрещенная в России террористическая группировка
800002
Обсудить 0
Исламское государствоМинистерство юстиции СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Захваченный в Ормузском проливе британский танкер направился к Ирану
РИА
Новости
Здание Верховной Рады Украины
У здания Рады в Киеве задержали мужчину с гранатой
Белый дом в Вашингтоне
В США прокомментировали захват британского танкера в Ормузском проливе
Президент РФ Владимир Путин
Путин обеспокоен конфронтацией между США и Ираном
Лента
новостей
Катер Корпуса стражей исламской революции
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео подтвердил готовность Трампа к переговорам с Ираном
Бойцы батальона Айдар
Грузовик с бойцами "Айдара" подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР
Министерство обороны Великобритании
В Британии проверяют сообщения о задержании Ираном танкера
Почти 60 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Фрегат ВМС Ирана
На задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиян
Константин Косачев
Застой в отношениях России и Молдавии остался в прошлом, заявил Косачев
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ирану расплатой за "глупости" в отношении США
Президент США Дональд Трамп
Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
00:22Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля
00:19СМИ: КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Лента новостейМолния