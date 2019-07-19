Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Press TV

Решение принято из-за нарушения судном международных норм.

В компании Stena Bulk & Northern Marine Management уточнили подробности инцидента. По словам представителей фирмы, танкер сейчас идет к берегам Ирана, связи с экипажем нет.

"К зарегистрированному в Великобритании судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавательные средства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах", — говорится в сообщении.

На борту находилось 23 человека.

Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой видно маршрут задержанного танкера.

لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی #سپاه و تغییر مسیر نفتکش به سوی سواحل ایران pic.twitter.com/B1bCInQGQM — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) 19 июля 2019 г.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.

В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.

Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики. Тегеран эти утверждения опровергает.

Накануне Иран задержал танкер с контрабандным топливом. СМИ сообщали, что судно шло под британским флагом.