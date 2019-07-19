Застой в отношениях России и Молдавии остался в прошлом, заявил Косачев

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что годы застоя в отношениях Молдавии и РФ остались позади, а сейчас нужно воспользоваться шансом наладить отношения.

"Мы в России с огромным волнением следили за ходом избирательной кампании в Гагаузии, а также за политической жизнью последних месяцев и переживали за годы застоя в молдавско-российских отношениях. И мы искренне рады тому, что это время остается в прошлом, перед нами открываются фантастические перспективы и в наших силах воспользоваться шансом, который дает наша история, наша судьба и политическая воля, выраженная избирателями Молдавии", - заявил Косачев на церемонии инаугурации главы (башкана) Гагаузии Ирины Влах.

Он отметил, что привез с собой поздравления от главы Совфеда РФ Валентины Матвиенко, от глав десяти регионов, с которыми у Гагаузии заключены соглашения, а также от глав остальных субъектов РФ, которые "мечтают о сотрудничестве с Гагаузией".

В церемонии инаугурации участвовали президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречаный митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир, представители дипкорпуса, в том числе, посол России Олег Васнецов. Также там находится делегация депутатов Госдумы РФ.