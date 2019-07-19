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РИА Новости

Застой в отношениях России и Молдавии остался в прошлом, заявил Косачев

Вчера, 21:05
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев . Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что годы застоя в отношениях Молдавии и РФ остались позади, а сейчас нужно воспользоваться шансом наладить отношения.
"Мы в России с огромным волнением следили за ходом избирательной кампании в Гагаузии, а также за политической жизнью последних месяцев и переживали за годы застоя в молдавско-российских отношениях. И мы искренне рады тому, что это время остается в прошлом, перед нами открываются фантастические перспективы и в наших силах воспользоваться шансом, который дает наша история, наша судьба и политическая воля, выраженная избирателями Молдавии", - заявил Косачев на церемонии инаугурации главы (башкана) Гагаузии Ирины Влах.
Он отметил, что привез с собой поздравления от главы Совфеда РФ Валентины Матвиенко, от глав десяти регионов, с которыми у Гагаузии заключены соглашения, а также от глав остальных субъектов РФ, которые "мечтают о сотрудничестве с Гагаузией".
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В церемонии инаугурации участвовали президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречаный митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир, представители дипкорпуса, в том числе, посол России Олег Васнецов. Также там находится делегация депутатов Госдумы РФ.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, России и Армении. Выборы башкана Гагаузской автономии на юге Молдавии состоялись 30 июня. Влах, которая баллотировалась а второй срок, набрала 91,27% голосов.
2102014
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Игорь ДодонКонстантин КосачевМолдавияРоссияВ мире
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