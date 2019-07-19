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РИА Новости

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАГНИТОГОРСК, 19 июл – РИА Новости. Саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.
При этом глава государства добавил, что другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске.
"Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой - председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге", - сказал президент России.
Он добавил, что в городе, тем не менее, пройдет немало международных мероприятий ШОС и БРИКС. "И, что самое главное для вас, мы сохраним предусмотренный на подготовку города к этим мероприятиям федеральный ресурс, федеральные деньги, которые пойдут на развитие города", - добавил российский лидер.
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В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
"Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем", - добавил глава региона.
В частности, по его словам, на эти средства планируется развивать дороги, строить новые развязки, заниматься благоустройством, ремонтом фасадов зданий, ремонтом аэродромного комплекса.
"Плюс мы еще немного сэкономим средств из-за того, что главы государств к нам не приедут, и эти деньги как раз направим на социальную сферу", - заключил врио губернатора.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
17 июля, 14:06
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму
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БРИКСШОСВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургЧелябинская областьВ мире
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