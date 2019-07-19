Сокращения бюджетных мест в российских вузах не планируется, заявил Путин

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет и этого делать не планируется, напротив, в 2020 году этот показатель вырастет почти до 400 тысяч, растёт и финансирование бюджетных мест.

На встрече Путина с работниками Магнитогорского металлургического комбината в пятницу одна из сотрудниц высказала опасение насчёт сокращения бюджетных мест в вузах и повышения стоимости образования.

"Откуда вы взяли, что сокращается?", - поинтересовался Путин.

Женщина отметила, что такая информация появляется в СМИ. Президент с улыбкой заметил, что СМИ нужно читать, но посоветовал также посмотреть на реальные цифры.

"На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут", - заверил президент.

Он отметил, что в 2017 году таких мест было порядка 300 тысяч, если говорить о бакалавриате и специалитете, а в 2018-2019 годах - более 380 тысяч.

"А в 2020 году будет почти 400 тысяч - 396 тысяч. И в денежном выражении растёт финансирование бюджетных мест - на 16% за последние два года выросло", - уточнил глава государства.

Он напомнил также о правиле, согласно которому на 1000 молодых людей от 17 до 30 лет может быть порядка 800 студентов.