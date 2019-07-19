Соболь подала жалобу в МГИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила, что подала жалобу в Мосгоризбирком из-за отказа в регистрации.

"Подала официальную жалобу на отказ в регистрации в Мосгоризбирком", - написала она на своей странице в Facebook

По ее мнению, "всю справку УФМС/МВД следует признать недействительной как не соответствующей форме и содержанию". В качестве аргумента она привела несколько вариантов неверного ввода информации в систему данных избирателей во время проверки подписей, указав, что речь идет о "десятках" таких случаев.

В жалобе также утверждается, что почерковедческая экспертиза МВД не может быть использована как доказательство признания подписей недействительными, так как она "полностью дискредитирована".

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними . Позже Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.