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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Соболь подала жалобу в МГИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила, что подала жалобу в Мосгоризбирком из-за отказа в регистрации.
"Подала официальную жалобу на отказ в регистрации в Мосгоризбирком", - написала она на своей странице в Facebook.
По ее мнению, "всю справку УФМС/МВД следует признать недействительной как не соответствующей форме и содержанию". В качестве аргумента она привела несколько вариантов неверного ввода информации в систему данных избирателей во время проверки подписей, указав, что речь идет о "десятках" таких случаев.
В жалобе также утверждается, что почерковедческая экспертиза МВД не может быть использована как доказательство признания подписей недействительными, так как она "полностью дискредитирована".
Табличка на здании Московской городской думы
18 июля, 16:53
Решение об отказе в регистрации Собяниной кандидатом в МГД оставили в силе
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними . Позже Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
18 июля, 12:09
Глава МГД заявил, что электронное голосование состоится при любых условиях
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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