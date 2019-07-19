Россия начала экспорт пряников в Китай

По его словам, высоким спросом на внутренней китайской интернет-площадке пользуются как российские продукты питания, так и пищевые добавки, косметика, национальные изделия ручной работы.

"В Китае много продуктов питания, но Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических", — отметил Вонг в кулуарах семинара для экспортеров Alibaba Global Course, организованного Российским экспортным центром и Университетом Taobao.