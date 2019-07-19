Россия начала экспорт пряников в Китай

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Среди новых продуктов, которые отечественные производители начинают поставлять в Китай, эксперты компании выделили растительное масло, печенье, шоколад и пряники.
"За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников", — рассказал Вонг.
По его словам, высоким спросом на внутренней китайской интернет-площадке пользуются как российские продукты питания, так и пищевые добавки, косметика, национальные изделия ручной работы.
"В Китае много продуктов питания, но Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических", — отметил Вонг в кулуарах семинара для экспортеров Alibaba Global Course, организованного Российским экспортным центром и Университетом Taobao.