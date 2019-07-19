Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность на выборах в Раду

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники ведомства готовы обеспечить безопасность на внеочередных выборах в Верховную раду, призвал всех соблюдать закон.

"Очень важно, чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности... Нацполиция работает вне политики и потому наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение закона о выборах", - написал Аваков на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, по итогам избирательной кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра. Аваков заверил, что правоохранители будут "одинаково жестко" реагировать на нарушения как со стороны всех кандидатов.

Он добавил, что в день голосования будут задействованы дополнительно 132,5 тысячи сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство группы быстрого реагирования, спецназ и систему авиационной безопасности МВД. Кроме того, будет усилен контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения приведены в повышенную готовность.