Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T19:28Z
https://ria.ru/20190719/1556712104.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151780/71/1517807108_0:197:2432:1565_1036x0_80_0_0_c69975ad3e5ac4ebe3ade2ece81bc572.jpg
РИА Новости

Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность на выборах в Раду

Вчера, 19:28
294
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники ведомства готовы обеспечить безопасность на внеочередных выборах в Верховную раду, призвал всех соблюдать закон.

"Очень важно, чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности... Нацполиция работает вне политики и потому наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение закона о выборах", - написал Аваков на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, по итогам избирательной кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра. Аваков заверил, что правоохранители будут "одинаково жестко" реагировать на нарушения как со стороны всех кандидатов.
Он добавил, что в день голосования будут задействованы дополнительно 132,5 тысячи сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство группы быстрого реагирования, спецназ и систему авиационной безопасности МВД. Кроме того, будет усилен контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения приведены в повышенную готовность.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Вчера, 17:23
Адвокат рассказал о намерении Вышинского проголосовать на выборах в Раду
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
070010
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеАрсен АваковВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику
РИА
Новости
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил за "любое движение навстречу друг другу" между США и Ираном
Лента
новостей
Заммэра Борисполя задержали при получении взятки
Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
Лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
В ДНР назвали личность свидетеля по делу MH17 "тайной киевского двора"
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
В Италию вернулась картина, которую немецкий капрал украл и подарил жене
ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
АЭС Дукованы
В Чехии начали запускать второй энергоблок АЭС "Дукованы"
Иран опубликовал видео со сбитого американцами беспилотника
Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника
Здание Верховной Рады Украины
У здания Рады в Киеве задержали мужчину с гранатой
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Главу Абхазии Хаджимбу зарегистрировали кандидатом в президенты республики
Президент США Дональд Трамп
Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник
Министерство обороны Великобритании
В Британии проверяют сообщения о задержании Ираном танкера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
00:22Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля
00:19СМИ: КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Лента новостейМолния