Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подольский районный суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 19 сентября. Российские политики и общественные деятели называют это решение политически мотивированным и видят в нем продолжение политики Петра Порошенко. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Реакция ОБСЕ

Продление ареста Вышинского прокомментировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Ужасно, что сегодня еще на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Я повторяю свой призыв к властям освободить его", — написал он в твиттере.

Дезир пообещал приложить для этого все усилия.

Он и ранее выражал обеспокоенность действиями Киева в отношении Вышинского, а также разочарование позицией украинских властей.

"Заложник, а не подсудимый"

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что решение суда в Киеве было предсказуемым и при этом чисто политическим, а не юридическим. Омбудсмен пообещала делать все возможное, чтобы Вышинский вышел на свободу.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала продление ареста журналиста постыдным и позорным. "Вот и все европейские ценности", — написала она в фейсбуке.

В эфире радио Sputnik Захарова также отметила, что сегодняшний вердикт ставит крест на любых заверениях Киева о стремлении изменить страну в направлении европейских ценностей. Она обратила внимание на то, что суд раз за разом продлевает арест практически без обсуждений.

"Поэтому Кирилл Вышинский с точки зрения здравого смысла — заложник, а не подсудимый. Подсудимый — это человек, которому предъявляется хоть что-то, это человек, который работает с материалами, который может что-то в свою защиту сделать. В данном же случае его держат как заложника. Это не европейские ценности, это варварство. Именно в эту яму и скатывается Украина", — уверена дипломат.

"Торг за Сенцова"

Сенатор Владимир Джабаров увидел в решении суда намерение Киева продолжить торг по освобождению осужденного за терроризм Олега Сенцова.

При этом он отметил, что если Вышинского преследуют за его профессиональную деятельность, то Сенцова осудили за реальную подготовку теракта.

Кроме того, полагает сенатор, суд боится принимать решение до выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля.

"Если новый состав парламента будут представлять столь же русофобские политические силы, суд могут обвинить — в случае положительного решения по Вышинскому — что он пошел на поводу у Москвы", — отметил сенатор.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает решение киевского суда издевательством над здравым смыслом.

"Решение политически мотивированное. Плюс, учитывая абсурдное предложение обмена на Сенцова, выглядит еще и как вульгарный шантаж", — сказал он журналистам.

По мнению депутата, Киев оказался явно не готов к первому шагу по нормализации отношений с Москвой, а вердикт по Вышинскому стал шагом назад — к политике Порошенко.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что решение не отпускать Вышинского из-под ареста продиктовано украинскими властями. Он предположил, что Киев сознательно создает ухудшение условий для Вышинского, тем самым пытаясь подготовить плацдарм для торга по обмену Олега Сенцова.

"Если Украине так нравятся жесты доброй воли, то пусть освободят Кирилла, а террористы вроде Сенцова в принципе не могут быть объектами обмена", — сказал Бальбек, выразив уверенность, что и сам главред РИА Новости Украина не захотел бы, чтоб его отпустили в обмен на террориста.

Член думского комитета по информационной политике Евгений Ревенко считает, что продление ареста Вышинского говорит о слабости Владимира Зеленского как президента.

"Была надежда на то, что с приходом нового президента Владимира Зеленского отношение, в том числе и отношение к свободе слова, к свободе журналистской деятельности, изменится. Была надежда, что тот националистический угар, который разыгрался на Украине, пойдет на спад. Но, к сожалению, пока мы видим, что все остается как есть. А господин Зеленский, несмотря на возлагаемые на него надежды, сделать ничего не может и пока он демонстрирует откровенную слабость", — сказал депутат РИА Новости.

"Шаг назло"

В Совете по правам человека при президенте России выразили разочарование решением киевского суда.

"Я думаю, что продление содержания под арестом Кириллу Вышинскому — это шаг назло российскому правосудию за продление ареста украинским морякам. Нужно понимать, что украинские моряки нарушили российскую границу и здесь есть состав преступления, а по Вышинскому ни одного доказательства нарушения закона не было", — сказал РИА Новости член Совета Александр Брод.

Он добавил, что главы международных правозащитных организаций должны посетить Вышинского и разобраться в ситуации.

"Вот конкретный пример — у всех на глазах, у всей Европы: человек больше года мучается в застенках украинских. Пусть они приедут, посетят, побеседуют с ним, разберутся, почему происходит такое бесправие", — сказал Брод.

В Союзе журналистов России призвали всех представителей СМИ консолидировать усилия, чтобы в деле Вышинского была поставлена точка.

По словам главы СЖР Тимура Шафира, решение суда стало очередным примером того, как нарушается свобода человека и свобода журналиста.

"Очевидно, что дело Кирилла Вышинского используется в качестве разменной карты, определенного аргумента в каких-то внутренних процессах, о которых мы, может быть, даже не знаем. Но даже если это разменная карта, проблема не в этом, а в том, что на кону стоит судьба человека, судьба журналиста и его профессиональное право исполнять свой долг", — сказал Шафир, отметив, что сам Вышинский в суде держался "с максимально возможным мужеством".

Дело Кирилла Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.

Накануне в офисе Зеленского предложили одновременно освободить Вышинского и Олега Сенцова, отбывающего наказание за подготовку к теракту.