Российские звезды присоединись к комментаторам на странице Леди Гаги

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Под последним постом певицы и актрисы Леди Гаги к гневным комментариям о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера присоединились российские знаменитости.

Егор Крид, Лера Кудрявцева, Анна Хилькевич и другие отечественные звезды оставили записи на странице обладательницы премии "Оскар".

Комментарии российских артистов под постом Леди Гаги в Instagram Комментарии российских артистов под постом Леди Гаги в Instagram

Однако пока никто из "любовного треугольника" не комментировал расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, включая Леди Гагу.