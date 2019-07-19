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РИА Новости
Культура

Российские звезды присоединись к комментаторам на странице Леди Гаги

Вчера, 21:40
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© AFP 2019 / Robyn Beck Леди Гага на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
Леди Гага на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Под последним постом певицы и актрисы Леди Гаги к гневным комментариям о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера присоединились российские знаменитости.
Егор Крид, Лера Кудрявцева, Анна Хилькевич и другие отечественные звезды оставили записи на странице обладательницы премии "Оскар".
Комментарии российских артистов под постом Леди Гаги в Instagram
Комментарии российских артистов под постом Леди Гаги в Instagram
Комментарии российских артистов под постом Леди Гаги в Instagram
Однако пока никто из "любовного треугольника" не комментировал расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, включая Леди Гагу.
Последний пост певицы и актрисы за несколько дней собрал более 733 тысяч записей.
Леди Гага во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
17 июля, 19:07
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
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