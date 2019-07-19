В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского

ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ужасным очередное продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и призвал украинские власти освободить журналиста.
"Ужасно, что сегодня еще на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Я повторяю свой призыв к властям освободить его. Я приложу для этого все усилия", - написал Дезир в Twitter.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.