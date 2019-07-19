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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ужасным очередное продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и призвал украинские власти освободить журналиста.

"Ужасно, что сегодня еще на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Я повторяю свой призыв к властям освободить его. Я приложу для этого все усилия", - написал Дезир в Twitter.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 17:24
"Будем обжаловать". Адвокат Вышинского рассказал, как проходил судСуд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней. Адвокат Вышинского Андрей Доманский в эфире радио Sputnik рассказал, как далее будет действовать сторона защиты.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОБСЕУкраинаВ мире
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