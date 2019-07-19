Миронов прокомментировал решение о продлении ареста Вышинскому

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского свидетельствует о том, что киевские власти относятся к журналисту как к заложнику, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
"На фоне заявлений официального Киева о готовности обменять Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм Олега Сенцова отказ суда освободить Вышинского под поручительство свидетельствует только об одном: к журналисту цинично относятся как к заложнику. Получается, человека специально мучают больше года в тюрьме только для того, чтобы "подороже" обменять, независимо от его собственного желания, независимо от того, что все выдвинутые против него обвинения бездоказательны и голословны", – сказал Миронов РИА Новости.
Он добавил, что приход нового президента на Украине давал надежды на реальные, а не декларативные перемены в украинской политике. "Похоже, перемены откладываются", - констатировал Миронов.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.