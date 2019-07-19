Миронов прокомментировал решение о продлении ареста Вышинскому

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского свидетельствует о том, что киевские власти относятся к журналисту как к заложнику, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

"На фоне заявлений официального Киева о готовности обменять Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм Олега Сенцова отказ суда освободить Вышинского под поручительство свидетельствует только об одном: к журналисту цинично относятся как к заложнику. Получается, человека специально мучают больше года в тюрьме только для того, чтобы "подороже" обменять, независимо от его собственного желания, независимо от того, что все выдвинутые против него обвинения бездоказательны и голословны", – сказал Миронов РИА Новости.

Он добавил, что приход нового президента на Украине давал надежды на реальные, а не декларативные перемены в украинской политике. "Похоже, перемены откладываются", - констатировал Миронов.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.