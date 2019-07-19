Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог на Украине

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса", - говорится в сообщении.

В частности, до 1 января 2020 года кабмину поручено пересмотреть квалификационные критерии финансовых и технических требований к участникам публичных закупок, создать условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве и ремонте дорог.

Также украинский президент подчеркнул, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. "Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог", - цитирует Зеленского пресс-служба.