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РИА Новости

Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог на Украине

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса", - говорится в сообщении.
В частности, до 1 января 2020 года кабмину поручено пересмотреть квалификационные критерии финансовых и технических требований к участникам публичных закупок, создать условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве и ремонте дорог.
Также украинский президент подчеркнул, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. "Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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По данным пресс-службы, присутствующая на совещании министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.
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