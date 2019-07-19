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РИА Новости

В Астрахани фигурантам дел об аварийном жилье избрали меры пресечения

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суды Астраханской области избрали различные меры пресечения 23 фигурантам дел о нарушениях при переселении граждан из аварийного жилья, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
"В рамках возбужденных 43 уголовных дел 23 лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписке о невыезде, запрета на совершение определенных действий. Кроме того, пять из них отстранены от должности", - сказал собеседник.
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18 июля, 12:54
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Ранее региональная прокуратура сообщала, что правоохранители завели за два дня 43 уголовных дела после дополнительных проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в Астраханской области, 22 фигуранта были доставлены к следователям. В четверг суд заключил под стражу исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского.
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