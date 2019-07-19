В Астрахани фигурантам дел об аварийном жилье избрали меры пресечения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суды Астраханской области избрали различные меры пресечения 23 фигурантам дел о нарушениях при переселении граждан из аварийного жилья, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

"В рамках возбужденных 43 уголовных дел 23 лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписке о невыезде, запрета на совершение определенных действий. Кроме того, пять из них отстранены от должности", - сказал собеседник.