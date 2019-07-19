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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат рассказал о намерении Вышинского проголосовать на выборах в Раду

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен проголосовать в воскресенье на выборах в Верховную раду, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Ранее Подольский суд Киева продлил содержание под стражей Вышинского до 19 сентября. Очередное заседание суда назначено на 16 сентября. Вышинский содержится в Лукьяновском СИЗО города Киева.
"Да, будет (голосовать)", - сообщил РИА Новости Доманский. По его словам, он уже задавал этот вопрос Вышинскому, но они не обсуждали, за кого журналист отдаст свой голос.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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