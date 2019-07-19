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РИА Новости

В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе

Вчера, 17:23
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
"По состоянию на 21.20 пятницы по местному времени (16.20 мск) в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе компании Henan Meiqi погибли два человека, 12 пропали без вести, 18 человек пострадали, их состояние оценивается как стабильное", - приводит телеканал сообщение местного управления по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв произошел в 17.50 по местному времени (12.50 мск) на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься. По предварительным данным, взрыв и возгорание произошли на одной из воздухоразделительных установок завода. Взрыв не затронул основную зону, где расположены контейнеры с опасными веществами. Работа завода полностью остановлена.
На месте работают спасатели, пожарные, медики. Ведется расследование причин произошедшего.
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