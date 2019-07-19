Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T17:16Z
https://ria.ru/20190719/1556706608.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве осудили четверых мужчин, "лечивших" наркоманов изоляцией

Вчера, 17:16
658
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четверо мужчин осуждены на сроки от 5 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за похищение алко- и наркозависимых людей под видом оказания медицинской помощи в реабилитационных центрах, сообщается на сайте СК РФ.
В частности, суд признал виновными Александра Земляного, Андрея Маняхина, Константина Монича и Юрия Будюкова в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы".
"Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2015-2016 годах обвиняемые вступили в сговор для похищения и незаконного лишения свободы лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, под видом оказания им медпомощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек "Восстановление".
Наркотики
26 июня, 03:06
Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
Как заявляют следователи, родители наркозависимых обращались к сотрудникам фонда с просьбой провести лечение их совершеннолетних детей, полагая, что им будет оказана квалифицированная помощь. Однако, по информации следствия, фигуранты дела перевозили потерпевших в квартиры в Москве, где удерживали, не оказывая специализированной помощи.
Отмечается, что одного молодого человека в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области. Впоследствии потерпевший смог скрыться от соучастников и вернуться домой. В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в столице, смог написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего предполагаемых соучастников задержали.
Аптеки
10 июня, 08:00
"Еще немного — и сдохну". Как наркоманов вытаскивают из аптечного плена
810301
Обсудить 1
Следственный комитет РФМоскваТверская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Московских коллекторов оштрафовали за назойливые звонки должнику
РИА
Новости
Бывшее здание подразделения КГБ, место работы В. Путина
В Дрездене хотят проводить экскурсии по "путинским местам"
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков у линии соприкосновения
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В СПЧ разочарованы решением по делу Вышинского
Украинская пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
Фото затопленного Санкт-Петербурга, опубликованное на сайте Greenpeace России
Greenpeace опубликовала фото "состаренной" Земли
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Призрак в музее Есенина
В музее Есенина сняли на видео "привидение"
В Башкирии три ребенка пострадали при хлопке на катере
Бывшая жена Цеповяза останется под стражей по делу о вымогательстве
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
В Италию вернулась картина, которую немецкий капрал украл и подарил жене
В ДНР за неделю два человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
Заммэра Борисполя задержали при получении взятки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Хакеры взломали почтовый ящик Скотланд-ярда
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
Лента новостейМолния