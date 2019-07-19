В Москве осудили четверых мужчин, "лечивших" наркоманов изоляцией

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четверо мужчин осуждены на сроки от 5 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за похищение алко- и наркозависимых людей под видом оказания медицинской помощи в реабилитационных центрах, сообщается на сайте СК РФ.
В частности, суд признал виновными Александра Земляного, Андрея Маняхина, Константина Монича и Юрия Будюкова в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы".
"Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2015-2016 годах обвиняемые вступили в сговор для похищения и незаконного лишения свободы лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, под видом оказания им медпомощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек "Восстановление".
Как заявляют следователи, родители наркозависимых обращались к сотрудникам фонда с просьбой провести лечение их совершеннолетних детей, полагая, что им будет оказана квалифицированная помощь. Однако, по информации следствия, фигуранты дела перевозили потерпевших в квартиры в Москве, где удерживали, не оказывая специализированной помощи.
Отмечается, что одного молодого человека в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области. Впоследствии потерпевший смог скрыться от соучастников и вернуться домой. В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в столице, смог написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего предполагаемых соучастников задержали.