Мусульман РФ перед хаджем предостерегают от туроператоров-мошенников

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российским мусульманам, которые планируют отправиться в хадж, необходимо обращаться за информацией в духовные управления мусульман своих регионов, иначе есть угроза, что их обманут недобросовестные туркомпании, сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Во время прошедшего в пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" видеомоста Москва – Симферополь – Казань, посвященного началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию, Исмаилов рассказал, что в Крыму, откуда в хадж собираются 800 человек, случаев обмана паломников не зафиксировано.

"Но мы настоятельно советуем все равно обращаться в Духовное управление мусульман Крыма, на местах в другие духовные управления регионов. Сейчас в наше время это легко, у всех есть мобильные телефоны, доступ к интернету. Если даже человек в возрасте не может освоить новые технологии, то соседи, дети, внуки легко могут это сделать… Здесь люди должны быть внимательнее, не надо поддаваться на то, когда предлагают тур на 50-100 долларов подешевле… К сожалению, часто случается так, что люди не могут отправиться в святое путешествие", - уточнил Исмаилов.

"На сайте хадж-миссии есть компании, которые аккредитованы и могут заниматься хаджем. И сама хадж-компания должна состоять в реестре Ростуризма. И если паломнику где-то не дают договор или говорят, платите здесь, нужно уже начать сомневаться", - сказал руководитель официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж" Ранис Вахитов.

Он отметил, что в Татарстане, откуда смогут отправиться в хадж до 1800 человек, с паломниками ведется разъяснительная работа.