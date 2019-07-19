Мусульман РФ перед хаджем предостерегают от туроператоров-мошенников

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российским мусульманам, которые планируют отправиться в хадж, необходимо обращаться за информацией в духовные управления мусульман своих регионов, иначе есть угроза, что их обманут недобросовестные туркомпании, сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Во время прошедшего в пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" видеомоста Москва – Симферополь – Казань, посвященного началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию, Исмаилов рассказал, что в Крыму, откуда в хадж собираются 800 человек, случаев обмана паломников не зафиксировано.
"Но мы настоятельно советуем все равно обращаться в Духовное управление мусульман Крыма, на местах в другие духовные управления регионов. Сейчас в наше время это легко, у всех есть мобильные телефоны, доступ к интернету. Если даже человек в возрасте не может освоить новые технологии, то соседи, дети, внуки легко могут это сделать… Здесь люди должны быть внимательнее, не надо поддаваться на то, когда предлагают тур на 50-100 долларов подешевле… К сожалению, часто случается так, что люди не могут отправиться в святое путешествие", - уточнил Исмаилов.
"На сайте хадж-миссии есть компании, которые аккредитованы и могут заниматься хаджем. И сама хадж-компания должна состоять в реестре Ростуризма. И если паломнику где-то не дают договор или говорят, платите здесь, нужно уже начать сомневаться", - сказал руководитель официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж" Ранис Вахитов.
Он отметил, что в Татарстане, откуда смогут отправиться в хадж до 1800 человек, с паломниками ведется разъяснительная работа.
"Многие люди у нас сейчас сидят в Instagram. У нас реклама по большей части проходит в Instagram, интернет. Не все компании находятся в реестре или являются официальными хадж-операторами. Официальных операторов мало… У нас в основном покупаются на дешевые цены. Компании заманивают скидками. Чтобы на такие "скидки" не попадаться, нужно пересмотреть, что предлагают, что включает пакет услуг, есть ли там договор, как проходит оплата, на такие вещи нужно человеку обращать внимание", - добавил Вахитов.