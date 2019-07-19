Путин подписал указ об электронных визах в Петербурге и области

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 октября 2019 года режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым сообщил, что режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Беглов ранее обращался к президенту с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе.

"Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов", - говорится в тексте указа.

Уточняется, что электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.