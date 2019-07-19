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РИА Новости

Путин подписал указ об электронных визах в Петербурге и области

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Города России. Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 октября 2019 года режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым сообщил, что режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Беглов ранее обращался к президенту с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе.
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16 июля, 11:07
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"Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов", - говорится в тексте указа.
Уточняется, что электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.
Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.
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Владимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
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