Москалькова назвала решение о продлении ареста Вышинского политическим

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Решение суда о продлении срока ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому было предсказуемым и является чисто политическим, заявила на своей странице в Instagram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

"Кирилла Вышинского оставили под стражей до 19 сентября. Это решение было предсказуемым. Считаю его чисто политическим, а не юридическим. Продолжаю делать всё возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу", - сказала Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.