ЦИК обеспокоен отсутствие решений по нарушениям на выборах в Петербурге

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Центризбиркоме России обеспокоены отсутствием решений судов по нарушениям на выборах в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, так как пока виновные не понесут наказание, в общественном сознании будет сложно изменить отношение к работе городской избирательной системы, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы ответа и конкретных решений не получили, причем по самым простым проблемам, судебных решений нет. Это вызывает такое двоякое ощущение от того, что происходит. С одной стороны, мы видим, как комиссии активно пытаются ситуацию исправить, во многом ее исправили. Но пока те, кто нарушал закон, не понесут наказание в соответствии с законом, мы не сможем в общественном сознании переломить отношение к тому, что избирательная система Санкт-Петербурга действительно настроена на проведение выборов в жестком соответствии с законом", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

Он добавил, что не понятно, почему в судах до сих пор не рассмотрен ни один из документов, если были основания для составления протоколов об административном нарушении. "Это не может нас не беспокоить", - отметил зампред Центризбиркома.

"Это дело совести и дело нашего уважения к самим к себе. Нарушения были, и все об этом говорят. Установлены лица, которые закон нарушили, состав этих нарушений установлен, составлены протоколы, решений до сих пор нет. Это абсолютно точно не терпимо", - сказал Булаев, обращаясь по видеосвязи к главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко.

Ранее избирком Санкт-Петербурга получил 800 обращений о нарушениях в ходе муниципальных выборов, рассмотрены 197 жалоб, количество жалоб на отказы в регистрации приближается к 100.