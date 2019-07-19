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РИА Новости

ЦИК обеспокоен отсутствие решений по нарушениям на выборах в Петербурге

Вчера, 15:41
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Центризбиркоме России обеспокоены отсутствием решений судов по нарушениям на выборах в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, так как пока виновные не понесут наказание, в общественном сознании будет сложно изменить отношение к работе городской избирательной системы, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
"Мы ответа и конкретных решений не получили, причем по самым простым проблемам, судебных решений нет. Это вызывает такое двоякое ощущение от того, что происходит. С одной стороны, мы видим, как комиссии активно пытаются ситуацию исправить, во многом ее исправили. Но пока те, кто нарушал закон, не понесут наказание в соответствии с законом, мы не сможем в общественном сознании переломить отношение к тому, что избирательная система Санкт-Петербурга действительно настроена на проведение выборов в жестком соответствии с законом", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.
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Он добавил, что не понятно, почему в судах до сих пор не рассмотрен ни один из документов, если были основания для составления протоколов об административном нарушении. "Это не может нас не беспокоить", - отметил зампред Центризбиркома.
"Это дело совести и дело нашего уважения к самим к себе. Нарушения были, и все об этом говорят. Установлены лица, которые закон нарушили, состав этих нарушений установлен, составлены протоколы, решений до сих пор нет. Это абсолютно точно не терпимо", - сказал Булаев, обращаясь по видеосвязи к главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко.
Ранее избирком Санкт-Петербурга получил 800 обращений о нарушениях в ходе муниципальных выборов, рассмотрены 197 жалоб, количество жалоб на отказы в регистрации приближается к 100.
Муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге в единый день голосования вместе с выборами мэра в единый день голосования 8 сентября.
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