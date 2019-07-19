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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти сдан в строй первый объект в рамках дорожного нацпроекта

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл -РИА Новости. Дорожники Ленинградской области завершили ремонтные работы на участке дороги "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки", включенной в план ремонтов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы дорожного комитета региона.
По его словам, региональная трасса соединяет три района Ленинградской области: Волосовский, Гатчинский и Тосненский. Интенсивность движения составляет почти четыре тысячи автомобилей в сутки. .
Собеседник агентства отметил, что на дороге уложены два слоя нового асфальтобетона и укреплены обочины. Для безопасного проезда транспорта в полосе отвода вырублены деревья и кустарник, установлены новые знаки. Суммарно работы обошлись в 53 миллиона рублей, - все средства были предоставлены Ленинградской области из федерального бюджета.

"Использованные в ремонте дороги материалы проходили несколько ступеней лабораторного контроля, включая проверки на толщину покрытия, ровность поверхности и коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорогой", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ремонт трассы "Кемполово-Шапки" реализовывался в рамках нацпроекта "Безопасные и качественны дороги". Его реализации к 2024 году позволит существенно улучшить состояние дорожной сети регионов, сократить количество дорожно-транспортных происшествий. В этом году Ленинградская область получила первый транш в размере 296 миллионов рублей. На эти средства ведутся ремонты трех дорог с высокой интенсивностью движения и большой востребованностью у автомобилистов: Санкт-Петербург — Ручьи (дорога к Сосновому Бору); Гатчина — Ополье; Кемполово — Выра — Тосно — Шапки.
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По словам представителя дорожного комитета, адресная программа ремонтов автодорог на этот год в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", стоимостью более одного миллиарда рублей, включает в себя 18 участков областных трасс в 13 муниципальных районах Ленинградской области.
"Дороги Ленинградской области сегодня — один из основных транзитных путей для всех грузов, идущих в северную Европу. Понимая всю ответственность в реализации нацпроекта, регион вовремя провел все необходимые процедуры для определения подрядчиков. Сейчас на ряде объектов уже завершается физическое выполнение работ. Мы понимаем, что нацпроект для области дает возможность частично ликвидировать накопившиеся недоремонты. Для этого регион выполнил условия Минтранса и предусмотрел необходимое софинансирование - 14 миллиардов рублей до 2024 года",- пояснил РИА Новости глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский.
По его словам, когда на федеральных трассах заработала система "Платон", то большегрузы стали сворачивать на региональные дороги.
"Опорная сеть областных дорог формировалась в 60-70 годы прошлого века, когда нагрузка на ось была в разы меньше. Вот хороший пример: фура въезжает в Ивангород, ей надо попасть в Москву. Вместо прямого пути на "Нарве" и Киевскому шоссе, водитель уходит на нашу дорогу "Толмачево — Нарва", далее — по трассе "Новгород — Луга" выезжает в Московскую область. В рамках нацпроекта мы работаем над созданием системы весогабаритного контроля проезда большегрузов по региональным дорогам. Здесь важен комплексный подход: весогабаритный контроль, фото и видео фиксация, дорожные метеостанции должны быть объединены в единую систему. В этом плане мы изучаем опыт Москвы, где такой подход приносит в бюджет около 14 миллиардов рублей ежегодно", - отметил Запалатский.
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В свою очередь руководитель подведомственной комитету структуры, директор ГКУ "Ленавтодор" Денис Седов в беседе с корреспондентом агентства отметил, что ремонт региональных дорог ведется под особым контролем.

"Очень важно, что в Ленинградской области реализована многоступенчатая система контроля качества выполняемых работ, включая обязательный лабораторный контроль. При этом непосредственно на приемку ремонтов выезжают специалисты "ʺОбщероссийского народного фронта", контролирующие ход реализации нацпроекта в регионе", - сказал Седов.

О скором выезде рабочей группы на один из отремонтированных дорожных объектов региона для оценки качества проделанной работы сообщил РИА Новости представитель ОНФ по Ленинградской области Алексей Орлов.
Он напомнил, что в апреле состоялась встреча представителей ОНФ с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и руководителями профильных комитетов и ЗакСа, на которой была озвучена инициатива создать рабочую группу по общественному контролю за выполнением работ в рамках национальных проектов, в том числе и дорог.
"Сейчас идет процесс создания такой группы. Мы надеемся, что к началу августа она уже будет сформирована в полном объеме и в первой половине месяцы мы сможем выехать на проверку объекта. Несколько лет назад местные жители и активисты добивались от региона ремонта дороги Санкт-Петербург - Сосновый Бор "Ручьи", она была в очень плохом состоянии. В этом году был произведен ремонт в полном объеме, потрачены значительные бюджетные средства и нам хотелось бы посмотреть и оценить качество выполненных работ", - отметил член регионального штаба ОНФ.
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