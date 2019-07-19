Вышинский хочет заниматься своей профессией при изменении меры пресечения

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде заявил, что хочет заниматься своей профессией в случае изменения меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд ушел в совещательную комнату для вынесения решения о продлении меры пресечения Вышинскому. Защита просит изменить ее с содержания под стражей на личное поручительство. Прокуратура выступает против.
"Все зависит от личных обязательств, взятых на себя, в случае моего освобождения. Но, естественно, я хочу продолжить свою работу в профессии, которой я занимаюсь достаточно долго", - сказал Вышинский.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
29 мая, 09:34Незаконное задержание
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
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