Прокуратура попросила продлить арест Вышинскому

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура просит продлить на два месяца арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене, защита журналиста против, передает корреспондент РИА Новости.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

Прокурор мотивировал ходатайство тем, что у Вышинского есть гражданство РФ и он может покинуть территорию Украины, а также оказывать давление на свидетелей.

"Прошу продлить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сказал прокурор.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В четверг офис президента Украины Владимира Зеленского предложил провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ранее в Кремле заявили, что освобождение Вышинского "могло бы быть прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.