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РИА Новости

Эсеры снова предложили ввести статью о незаконном обогащении

Вчера, 15:03
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым вновь внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на противодействие коррупции, одним из них предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ статью о незаконном обогащении.
Фракция вносила законопроект на рассмотрение Госдумы в 2017 году, однако позднее он был отклонен нижней палатой парламента.
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"В качестве основы предлагаемых изменений законопроектами в первую очередь предусматривается распространение юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния, предусмотренного статьей 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ("незаконное обогащение"), а также включение в Уголовный кодекс Российской Федерации нового состава преступления - "Незаконное обогащение", определяемого как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечается, вводимая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности и объема незаконного обогащения.
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Согласно документу, значительным признается превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов более чем на пять миллионов рублей. Разницу от 10 до 20 миллионов предлагается признавать незаконным обогащением в крупном размере, более 20 миллионов - в особо крупном размере. Минимальное наказание по предлагаемой статье - штраф, до пяти раз превышающий сумму незаконного обогащения; максимальная мера, за деяние в особо крупном размере, - лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Уточняется, что под активами понимаются объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги и другое имущество, принадлежащее должностному лицу или используемое им, "а также обязательства имущественного характера такого лица".
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Сергей МироновГосдума РФРоссияПолитика
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