Эсеры снова предложили ввести статью о незаконном обогащении

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым вновь внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на противодействие коррупции, одним из них предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ статью о незаконном обогащении.

Фракция вносила законопроект на рассмотрение Госдумы в 2017 году, однако позднее он был отклонен нижней палатой парламента.

"В качестве основы предлагаемых изменений законопроектами в первую очередь предусматривается распространение юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния, предусмотренного статьей 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ("незаконное обогащение"), а также включение в Уголовный кодекс Российской Федерации нового состава преступления - "Незаконное обогащение", определяемого как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, вводимая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости от должности и объема незаконного обогащения.

Согласно документу, значительным признается превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов более чем на пять миллионов рублей. Разницу от 10 до 20 миллионов предлагается признавать незаконным обогащением в крупном размере, более 20 миллионов - в особо крупном размере. Минимальное наказание по предлагаемой статье - штраф, до пяти раз превышающий сумму незаконного обогащения; максимальная мера, за деяние в особо крупном размере, - лишение свободы на срок от пяти до семи лет.