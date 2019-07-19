Вышинского доставили в суд

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Кирилл доставлен, ждем начала заседания", - сообщил РИА Новости адвокат.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.