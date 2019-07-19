На Украине возбудили 299 дел из-за нарушений, связанных с выборами в Раду

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили 299 уголовных дел из-за нарушений, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду, сообщил в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 299 фактам. В частности, 225 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 74 уголовных производства - по фактам, связанным с проведением избирательной кампании. Также составлено более тысячи административных протоколов. Из них 95% уже направлены в суд для принятия решения", - цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции.

По его словам, всего с начала избирательной кампании полицейские получили почти 6 тысяч сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них поступило в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Фацевич добавил, что ведомство переходит на усиленный контроль за всеми объектами избирательного процесса, для охраны окружных избирательных участков задействованы 463 полицейских.