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РИА Новости

На Украине возбудили 299 дел из-за нарушений, связанных с выборами в Раду

Вчера, 14:51
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили 299 уголовных дел из-за нарушений, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду, сообщил в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
"Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 299 фактам. В частности, 225 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 74 уголовных производства - по фактам, связанным с проведением избирательной кампании. Также составлено более тысячи административных протоколов. Из них 95% уже направлены в суд для принятия решения", - цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции.
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По его словам, всего с начала избирательной кампании полицейские получили почти 6 тысяч сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них поступило в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
Фацевич добавил, что ведомство переходит на усиленный контроль за всеми объектами избирательного процесса, для охраны окружных избирательных участков задействованы 463 полицейских.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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