МИД оценил планы США ввести санкции из-за керченского инцидента

Ранее сообщалась, что группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников". Ограничения, по мнению авторов документа, должны действовать, "пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море". Сам инцидент конгрессмены назвали "неспровоцированным опасным нападением".

"Было уже двадцать пакетов таких санкций... Наша позиция не меняется. Это абсолютно неэффективные и бессмысленные действия, которые разрушают международные отношения, разрушают международное право, сеют недоверие между государствами, особенно между такими государствами, как Россия и США, которые несут ответственность за состояние стратегической стабильности и безопасности", - сказал Грушко, комментируя внесенный в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе,

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.