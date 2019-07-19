Понятия "независимый кандидат" нет в законодательстве, заявил замглавы ЦИК

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил об отсутствии в законах формулировки "независимый кандидат", которая является жаргонной, и напомнил, что на выборах существуют самовыдвиженцы и кандидаты от партий.

По словам Булаева, формулировка "независимый кандидат" вызывает у него недоумение.

"Есть ли в законе понятие "независимый кандидат"? Когда читаю: "независимых кандидатов" обидели... Это жаргон, который приобрёл такое применение. Есть самовыдвиженец, есть кандидат от партии. Что такое независимый кандидат, я не очень понимаю, и от кого он независимый? От избирателей?"- сказал Булаев на заседании Центризбиркома.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.