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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Понятия "независимый кандидат" нет в законодательстве, заявил замглавы ЦИК

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил об отсутствии в законах формулировки "независимый кандидат", которая является жаргонной, и напомнил, что на выборах существуют самовыдвиженцы и кандидаты от партий.
По словам Булаева, формулировка "независимый кандидат" вызывает у него недоумение.
"Есть ли в законе понятие "независимый кандидат"? Когда читаю: "независимых кандидатов" обидели... Это жаргон, который приобрёл такое применение. Есть самовыдвиженец, есть кандидат от партии. Что такое независимый кандидат, я не очень понимаю, и от кого он независимый? От избирателей?"- сказал Булаев на заседании Центризбиркома.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Табличка на здании Московской городской думы
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Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Выборы в МосгордумуНиколай БулаевЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
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