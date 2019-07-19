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РИА Новости

Россия и Китай будут сотрудничать в создании сверхмощных лазеров

Вчера, 14:07
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия и Китай намерены сотрудничать в сфере создания сверхмощных лазеров для научных экспериментов, заявил журналистам президент РАН Александр Сергеев.
Дорожная карта о сотрудничестве России и Китая в сфере науки подписана 19 июля в Москве.
"Третье направление сотрудничества (в сфере науки – ред.) связано с созданием и использованием сверхмощных лазеров. Мы договорились, что в этом году в Шанхае состоится наша первая двухсторонняя встреча, где мы обсудим создание сверхмощных лазеров на петаваттном и эксаваттном уровнях", - сказал Сергеев.
Президент РАН отметил, что сегодня в России и Китае уже есть лазерные установки мощностью 100-200 петаватт (один петаватт - миллион гигаватт). В дальнейшем Россия и Китай планируют объединить опыт и усилия по созданию новых лазеров для фундаментальных исследований.
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РАНРоссийская академия наукКитайРоссияРИА Наука
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