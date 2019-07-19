Россия и Китай будут сотрудничать в создании сверхмощных лазеров

"Третье направление сотрудничества (в сфере науки – ред.) связано с созданием и использованием сверхмощных лазеров. Мы договорились, что в этом году в Шанхае состоится наша первая двухсторонняя встреча, где мы обсудим создание сверхмощных лазеров на петаваттном и эксаваттном уровнях", - сказал Сергеев.