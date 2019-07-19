Исчезновением россиянок в Мюнхене занимается убойный отдел, сообщили СМИ

Кроме того, представитель полиции заявил таблоиду, что "все обстоятельства указывают на насильственное преступление".

В четверг посольство РФ в Германии на своем сайте сообщило, что в Мюнхене 13 июля пропали россиянки Мария и Татьяна Г., полицией города возбуждено уголовное дело. Генконсульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ, занимается выяснением обстоятельств происшествия, добавили в диппредставительстве.