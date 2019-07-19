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РИА Новости

Исчезновением россиянок в Мюнхене занимается убойный отдел, сообщили СМИ

Вчера, 13:51
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дело об исчезновении в Мюнхене двух россиянок ведет отдел полиции по расследованию убийств, сообщает Bild со ссылкой на собственную информацию.
Кроме того, представитель полиции заявил таблоиду, что "все обстоятельства указывают на насильственное преступление".
В четверг посольство РФ в Германии на своем сайте сообщило, что в Мюнхене 13 июля пропали россиянки Мария и Татьяна Г., полицией города возбуждено уголовное дело. Генконсульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ, занимается выяснением обстоятельств происшествия, добавили в диппредставительстве.
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