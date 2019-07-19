Выезжающим в хадж из Крыма создали онлайн-приложение для безопасности

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Разработано специальное онлайн-приложение, которое позволит обеспечить большую безопасность паломникам, отправляющимся в хадж из Крыма, сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Во время прошедшего в пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" видеомоста Москва – Симферополь – Казань, посвященного началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию, Исмаилов рассказал, что в республиканском духовном управлении мусульман все подготовлено для отправки первых групп паломников, для них провели обучающий семинар.

"Кроме того, разработано приложение нашим оператором АВН-тур, где паломник сможет общаться со своим руководителем (паломнической группы – ред.), задавать вопросы, и где в онлайн-режиме будет видно его местонахождение в случае, если он потеряется или же не сможет найти дорогу к отелю. Посредством такого приложения, которое можно скачать на iOS, Android, мы тоже будем обеспечивать безопасность для своих паломников и обеспечивать им более комфортные услуги", - сказал Исмаилов.

Он уточнил, что первая группа паломников вылетает из Крыма 22 июля. Всего, по его данным, Духовное управление мусульман Крыма отправляет порядка 800 человек, самый пожилой из которых старше 80 лет. Исмаилов поблагодарил за помощь в организации поездок хадж-миссию РФ, власти Крыма и все государственные ведомства, которые связаны с организацией паломничества.