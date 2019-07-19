Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины в пятницу подали обращения в Конституционный суд относительно конституционности закона об особом статусе Донбасса, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Мы хотим сейчас обратиться в КС для того, чтобы закон об особом статусе Донбасса признали неконституционным. Закон об особом статусе нарушает 26 статей конституции Украины и самую больше угрозу он несет принципам суверенитета, независимости и унитарности страны, а также нарушает право на местное самоуправление", - сказала Сыроид журналистам перед подачей обращения в КС. По ее словам, обращение подписали необходимые 53 депутата.

Сыроид выразила надежду, что действующий состав КС будет ответственным и признает этот закон неконституционным.

"Признание неконституционном этого закона фактически остановит попытки в дальнейшем внедрять особые статусы для любых оккупированных территорий. Это означает нет федерализации", - считает вице-спикер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.