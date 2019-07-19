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РИА Новости

Глава ЕК увидела в "Северном потоке — 2" опасность зависимости от России

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что проект газопровода "Северный поток — 2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от российских энергоресурсов.
По мнению экс-главы минобороны ФРГ, "Северный поток — 2" имеет "экономическое и, конечно, также политическое измерение".
"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии... Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", - заявила фон дер Ляйен в интервью таблоиду Bild.
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
18 июля, 08:33
"Палки в колеса": политолог оценил действия США по "Северному потоку-2"Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку- 2". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко поделился своим мнением о ситуации вокруг строительства газопровода.
Европарламент после непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет. Для утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Урсула фон дер ЛяйенЕвропейский парламентЕврокомиссияРоссияВ мире
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