Глава ЕК увидела в "Северном потоке — 2" опасность зависимости от России

"Палки в колеса": политолог оценил действия США по "Северному потоку-2" Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку- 2". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко поделился своим мнением о ситуации вокруг строительства газопровода.

Европарламент после непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет. Для утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.