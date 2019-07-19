Путин пообещал подарить радиоуправляемый Mercedes мальчику из Тулуна

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

ТУЛУН (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пункте временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области пообщался с мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

"Владимир Владимирович, у нас здесь есть Дима. Он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал", - обратилась к президенту одна из участниц встречи.

"Дима, что ты хотел меня спросить?" - тут же отреагировал Путин, найдя среди собравшихся мальчика.

Ребенок, немного смущаясь, пролепетал, что очень хочет машинку на пульте управления. "Машинку хочешь?" - переспросил президент. Взрослые вокруг наперебой шепотом начали подсказывать ребенку, чтобы тот подробнее рассказал о своей мечте.

"Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedec? Я постараюсь", - пообещал глава государства.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.