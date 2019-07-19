В Магасе три депутата лишились полномочий, не подав декларации о доходах

"Прокуратурой установлено, что в нарушение требований антикоррупционного законодательства тремя депутатами муниципального образования городской округ Магас в установленные законом сроки не предоставлены сведения о своих доходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год", - говорится в сообщении.