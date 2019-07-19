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РИА Новости

В Магасе три депутата лишились полномочий, не подав декларации о доходах

Вчера, 12:13
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Совет городского округа Магас досрочно прекратил полномочия трех муниципальных депутатов, не подавших декларации о доходах, сообщает прокуратура Ингушетии.
"Прокуратурой установлено, что в нарушение требований антикоррупционного законодательства тремя депутатами муниципального образования городской округ Магас в установленные законом сроки не предоставлены сведения о своих доходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, согласно действующему законодательству, неисполнение указанной выше обязанности влечет за собой досрочное прекращение полномочий депутата.
"По результатам рассмотрения представления прокуратуры решением представительного органа местного самоуправления полномочия трех депутатов досрочно прекращены в связи с утратой доверия", - уточняет ведомство.
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