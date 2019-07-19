Помощник Зеленского предложил открыть отель в здании офиса президента

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир предлагает в нынешнем здании офиса Владимира Зеленского на улице Банковой открыть пятизвездочный отель, который будет приносить "огромную прибыль".

Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса офиса президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.

"Если получится найти такое финансирование, то, конечно, хотелось бы переехать в современный, открытый, прозрачный офис, а здание на Банковой отдать под музей. Хотя моя мечта - создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег" , опубликованном в пятницу.