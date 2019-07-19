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РИА Новости

Помощник Зеленского предложил открыть отель в здании офиса президента

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир предлагает в нынешнем здании офиса Владимира Зеленского на улице Банковой открыть пятизвездочный отель, который будет приносить "огромную прибыль".
Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса офиса президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.
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"Если получится найти такое финансирование, то, конечно, хотелось бы переехать в современный, открытый, прозрачный офис, а здание на Банковой отдать под музей. Хотя моя мечта - создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
Украинский дом – международный конгресс-центр, расположенный на Европейской площади в Киеве. Здание было построено как киевский филиал Центрального музея Ленина. Нынешнее название здание получило после объявления независимости Украины.
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