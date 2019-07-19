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РИА Новости

В родительском комитете одобрили открытие центров помощи мамам и папам

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Центры помощи родителям, которые должны открыться в российских регионах к концу года, могут стать для них реальным подспорьем, считает председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.
В министерстве просвещения РИА Новости рассказали, что к концу 2019 года в 54 регионах России откроются 95 центров помощи для родителей. В них можно будет получить консультацию по широкому перечню вопросов, включая вопросы обучения ребенка, адаптации и социализации в детском коллективе, создания условий для оздоровления, готовности к обучению в школе. Также в этом году Минпросвещения планирует запустить единый консультационный онлайн-портал поддержки родителей.
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"Если эти пункты будут соответствовать духу времени, и с нашими родителями будут работать компетентные специалисты, то все будет замечательно. Если наших родителей не будут обязывать посещать эти занятия, то это может стать подспорьем для тех, кто готов опустить руки, для родителей, которые не могут выстроить отношения со своими детьми", - сказала Волынец РИА Новости.
Особенно центры помощи родителям пригодятся мамам и папам подростков, отметила она.
"Сегодня многие родили, которые выросли в постсоветский период и получили образование без воспитания, сами испытывают сложности во взаимоотношениях со своими детьми, потому что с ними никто не выстраивал эти отношения, соответственно и они сами не могут. Многие инициативы, которые сейчас предлагаются, в том числе по организации пунктов родительской помощи, предлагаются не от хорошей жизни, не потому что нашим чиновникам нечего делать, а потому что мы на каждом шагу сталкиваемся с вопиющей родительской безграмотностью, непониманием главных основ воспитания", - добавила Волынец.
Причину сложившейся ситуации она видит в том, что после распада Советского Союза со школы сняли воспитательную функцию. Сегодня, констатировала Волынец, образование превратилось в услугу, а учитель - в обслуживающий персонал.
Национальный проект в сфере образования был утвержден "майским указом" президента в 2018 году. Всего до 2024 года на реализацию нацпроекта "Образование" выделено 784 миллиарда рублей. Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что ведомство направит в регионы более 155 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта. Субсидии предоставят для 12 мероприятий федеральных проектов, входящих в состав "Образования". Как ранее поясняла министр просвещения Ольга Васильева, это проекты, посвященные школе, родителям, ранней профориентации, развитию дополнительного образования детей, непрерывному образованию, цифровой образовательной среде.
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Ирина ВолынецРоссияОбщество
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