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РИА Новости

На Украине проходят обыски в двух компаниях, которые связывают с Порошенко

Вчера, 12:00
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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент" и на предприятии "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Об этом сообщается на странице ведомства на Facebook.
Местные СМИ связывают эти компании с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Что известно

В НАБУ отметили, что разыскные мероприятия проходят в рамках расследования дела о растрате госбюджета в особо крупных размерах сотрудниками Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины в 2015-2018 годах.
Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы, а также конфискацию имущества и невозможность занимать госдолжности.
По версии следствия, должностные лица незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.
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Связь с Порошенко

По данным интернет-издания LB.ua, спортклуб "Пятый элемент", расположенный на Рыбальском полуострове в Киеве, принадлежит Порошенко и депутату Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Игорю Кононенко.
По информации журнала Forbes, Порошенко продал свою мажоритарную долю в "Автомобильной компании "Богдан Моторс" своему партнеру и топ-менеджеру Олегу Свинарчуку еще в 2009 году.
Свинарчук, согласно журналистским расследованиям, входит в ближайшее окружение экс-президента.
Против Порошенко и его команды уже расследуется более десяти уголовных дел. По некоторым он проходит основным фигурантом, по части — свидетелем.
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Хищения в украинской оборонке

Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины.
По данным журналистов, Игорь Гладковский (ранее носивший фамилию Свинарчук) и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.
Товар они якобы завозили с территории России контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине.
Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
Военная техника ВСУ
1 июня, 02:42
Украинский экс-министр заявил о крахе “оборонки”
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