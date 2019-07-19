"Слуга народа" хочет создать в Раде коалицию с партией Вакарчука

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" хочет создать коалицию в будущей Верховной раде с партией "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука, не исключил коалицию и с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

"Мы надеемся, что он (Вакарчук - ред.) попадет в Раду. Мы всегда хотели, и даже это было видно по заявлениям Вовы (Зеленского - ред.) в (ходе) предвыборной кампании", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

Он также исключил коалицию с партией "Европейская солидарность", возглавляемую экс-президентом страны Петром Порошенко. "С Порошенко - нет, с Тимошенко - вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего... Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы", - добавил помощник Зеленского.

Верховная рада девятого созыва, которую украинцы изберут на внеочередных парламентских выборах 21 июля, заработает осенью. Согласно соцопросам, лишь пять партий имеют шансы пройти в парламент: партия Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, партия Порошенко "Европейская солидарность", "Батькивщина" Тимошенко и "Голос", возглавляемый Вакарчуком. Часть из этих сил будет формировать коалицию.