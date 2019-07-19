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РИА Новости

"Слуга народа" хочет создать в Раде коалицию с партией Вакарчука

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" хочет создать коалицию в будущей Верховной раде с партией "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука, не исключил коалицию и с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

"Мы надеемся, что он (Вакарчук - ред.) попадет в Раду. Мы всегда хотели, и даже это было видно по заявлениям Вовы (Зеленского - ред.) в (ходе) предвыборной кампании", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

Он также исключил коалицию с партией "Европейская солидарность", возглавляемую экс-президентом страны Петром Порошенко. "С Порошенко - нет, с Тимошенко - вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего... Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы", - добавил помощник Зеленского.
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Верховная рада девятого созыва, которую украинцы изберут на внеочередных парламентских выборах 21 июля, заработает осенью. Согласно соцопросам, лишь пять партий имеют шансы пройти в парламент: партия Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, партия Порошенко "Европейская солидарность", "Батькивщина" Тимошенко и "Голос", возглавляемый Вакарчуком. Часть из этих сил будет формировать коалицию.
Основу будущего парламентского большинства составит лидер электоральных предпочтений украинцев "Слуга народа", партию готовы поддержать более 40% избирателей. При этом падение рейтингов в преддверии выборов лишает партию возможности создать однопартийное большинство, а значит, ей придется объединяться с другими политическими игроками, чтобы собрать минимально необходимые 226 голосов. В то же время будущая конфигурация парламента во многом будет зависеть от результатов выборов по мажоритарным округам. По мнению экспертов, вероятнее всего, коалицию в Раде создадут три партии - "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина".
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Святослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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